"La danza è maestra di vita". Folla in piazza Duomo per ballare con Roberto Bolle

(Di domenica 10 settembre 2023) Hanno partecipato in più di 2mila alla lezione del celebre ballerino in, evento principale della manifestazione OnDance

Sono 2.300 gli allievi arrivati da tutta Italia per partecipare al grande Ballo in Bianco nella centralissima piazza milanese, nell'ambito della manifestazione 'OnDance'. "La danza non è solo un allenamento quotidiano, ma una maestra di vita, insegna che a piccoli passi si può raggiungere il proprio obiettivo". Così Roberto Bolle ha salutato i 2300 allievi delle scuole di danza.

