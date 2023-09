La Dalmazia e la Milizia volontaria anticomunista

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 10 settembre 2023) Roma, 10 sett –(Mvac o più semplicemente bande Vac) è il nome dato a formazioni militari locali in. Emanazione del Governatorato italiano creata nel giugno 1942, era formata da 26.500 uomini. Cinquecento erano del reparto “Dinara”, prevalentemente serbi cristiani greco-ortodossi (cioè cetnici) che, malgrado fossero cittadini della Croazia, non volevano dipendere da Zagabria. Nel Regno di Jugoslavia erano stati per anni il popolo dominante e il loro nazionalismo aveva generato vere e proprie persecuzioni ai danni delle altre etnie, in particolare verso i croati. Dopo la sconfitta della Jugoslavia nel 1939, il neonato governo della Croazia mise in atto pesanti misure discriminatorie contro di essi e una parte di loro trovò rifugio in Italia. I restanti 26mila militi erano del ...