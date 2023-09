La comunità del Rione Carmine ha un nuovo pastore

(Di domenica 10 settembre 2023) Ieri, 9 settembre, presso la parrocchia Santa Maria della Consolazione di Pozzuoli si è insediato Padre José Manoel Rosa, sacerdote brasiliano che ha guidato per 18 anni ladi San Luca in Arco Felice. La cerimonia è stata presieduta da Mons. Gennaro Pascarella. Ilha partecipato ad una celebrazione lunga e suggestiva. Il Blog di Giò.

... appena tornati dal loro viaggio di [...] I vigiliFuoco, insieme alle ambulanze118 e alla ... Ladi Cagliari è in lutto e in attesa di ulteriori dettagli sull'accaduto. Si consiglia ai ...La notizia è arrivata durante la celebrazionematrimonio selargino, un giorno di festa per tutta la, che ha suscitato dolore e incredulità per la tragica sorte dei quattro giovanissimi che hanno perso la vita questa mattina all'alba ..."La riapertura della vecchia Chiesa Madre, il simbolopaese a cui tutti siamo legati - ha ... al proprio territorio, al significato di", dice Aurelio Gatti responsabile dei Teatri di ...