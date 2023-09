(Di domenica 10 settembre 2023) Non capita a tutti di essere licenziati dal sindacato. A me è successo. Vi racconto il mio 4 luglio, nella speranza che non sia una data casuale e che possa essere un nuovo inizio

Lo scontro è soprattutto con la Cgil fiorentina, che in settimana ha emesso una nota per ... "Ho una moglie e tre bimbi - spiega Ahmed Fiaz, pakistano, perché protesta - e non campo con 1300 ..."

La Cgil mi ha licenziato. Dopo 40 anni. Sfruttando il Jobs Act (di M ... L'HuffPost

Un delegato sindacale Fp Cgil di un noto centro convenzionato di fisioterapie sarebbe stato licenziato dall’azienda per pretestuosi motivi disciplinari. La denuncia arriva direttamente dalla sigla che ...17:26:52 Va avanti la protesta dei sindacati per chiedere il reintegro di Vincenzo De Angelis, il delegato della Filcams CGIL licenziato per una presunta discussione con un dipendente dell'ospedale. L ...