La carta segreta del Centro di Matteo Renzi

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 10 settembre 2023) Il “” è più agognato del Sacro Graal., piaccia o no, è il più machiavellico dei politici italiani. L’ultima genialata: il, quello con la “C” maiuscola, a cui l’ex premier punta. E non è certo una bischerata estiva, per dirla alla fiorentina. Tuttavia, lui così divisivo è in grado di rappresentarlo? E, ancora, cos’è oggi il? Evitando l’accozzaglia di sigle e, soprattutto, di persone in cerca di seggi in Europa o in Italia o semplicemente di un’effimera gloria, magari rievocando i fasti di un passato che non c’è più, cosa resta?, mossa alSicuramente non può essere una riedizione rivisitata della Democrazia Cristiana: la Balena bianca è morta con quasi tutti i suoi esimi protagonisti. Nemmeno può essere un remake di quei ...