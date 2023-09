Kovacevic | «Vlahovic? Per me può segnare 25 gol…»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 10 settembre 2023) Darko, ex attaccante della Juventus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dei bianconeri e del momento die Kostic Darko, ex attaccante della Juventus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dei bianconeri e del momento die Kostic. Le sue dichiarazioni: COME VEDE– «Sicuramente, soprattutto dal punto di vista fisico. Credo abbia potuto lavorare bene in preparazione, mentre nel 2022 la pubalgia l’ha condizionato sin dall’inizio. E poi avere vicino Chiesa aiuta un centravanti: le sue accelerazioni creano scompiglio e cosìè più pericoloso in area di rigore. Non mi stupirebbe finisse la stagione con 25 gol». STUPITO DA KOSTIC IN PANCHINA – «Fino a un certo punto, la Juve ha una rosa di qualità, ci sta che Allegri a volte faccia ...