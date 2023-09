Kovacevic | 'Senza infortuni la Juventus è da scudetto'

Azzurri sulla scia dell'entusiasmo dopo un primo set ben giocato, subito avanti 4 - 1alcuna ..., Masulovic, Luburic, Krsteski, Nedeljkovic. All. Kolakovic Arbitri: Mezoffy (HUN), ...Gli Azzurri proseguono il loro percorso nettoperdere set, così dopo i 3 - 0 a Belgio ed ... Simone Giannelli : 'Questa partita era un passo importante, alla Serbia mancavama chi ha ...Azzurri sulla scia dell'entusiasmo dopo un primo set ben giocato, subito avanti 4 - 1alcuna ..., Masulovic, Luburic, Krsteski, Nedeljkovic. All. Kolakovic Arbitri: Mezoffy (HUN), ...

Kovacevic: "Senza infortuni è una Juventus da Scudetto. E Vlahovic può arrivare a 25 gol" TUTTO mercato WEB

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Darko Kovacevic, ex Juventus e Lazio, si è concentrato molto sulla situazione dei bianconeri. Ecco le sue parole. SU JUVE E LAZIO (SUOI EX CLUB): "Non metterei ...Darko Kovacevic, ex attaccante della Juve ... almeno a livello di uomini. Non nascondiamoci, senza infortuni i bianconeri sono da scudetto».