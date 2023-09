(Di domenica 10 settembre 2023) "Non condivido l'opinione che questa sarà unaprolungata. Questa è la mia opinione personale, che si basa sull'analisi dei dati che abbiamo, prima di tutto sul nemico": lo ha detto il capo dell'...

Roma, 10 set. -è stata attaccata dal cielo stamattina presto con detriti di droni caduti su diverse parti ...mentre le sue difese aeree entravano in azione secondo le ultime notizie sulla......sarà unaprolungata. Questa è la mia opinione personale, che si basa sull'analisi dei dati che abbiamo, prima di tutto sul nemico": lo ha detto il capo dell'intelligence militare di, ...La morte del capo della Wagner Evgenij Prigoin che effetto ha avuto sullain Ucraina Ha rallentato o favorito la controffensiva diAd Omnibus l'opinione del generale Vakhtang Kapanadze , ex capo di Stato Maggiore delle Forze Armate Georgiane, grande esperto di ...

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Il capo dell'intelligence di Kiev: “La guerra non durerà a lungo”. Lavrov: “Il ... la Repubblica

Ad Omnibus l’opinione del generale Vakhtang Kapanadze, ex capo di Stato Maggiore delle Forze Armate Georgiane, grande esperto di Russia ...Da Kiev non nascondono l'amarezza: da Kiev ci si aspettava infatti pieno sostegno, soprattutto dopo che l'ultimo vertice del G20, tenutosi in Indonesia lo scorso novembre, affermava chiaramente che la ...