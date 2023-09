Karate | Premier League | Michele Martina vince a Dublino! Tre podi per l’Italia

Leggi su oasport

(Di domenica 10 settembre 2023) La quarta e ultima tappa della2023, tenutasi a Dublino, si è ufficialmente conclusa con la giornata dedicata alle finali. In gara vi erano ben 11 protagonisti azzurri: ecco come sono andate le cose nel dettaglio. Are l’oro, negli 84 kg, è stato: l’azzurro, nella finalissima contro il croato Ivan Kvesic, è riuscito a imporsi con lo score di 7-4 facendo suo un confronto che ormai sta diventando una classicissima del. Clio Ferracuti invece, nei +68 kg, si è messa al collo la medaglia d’argento cedendo alla fine, in un ultimo atto pieno di emozioni, alla giapponese Ayaka Saito, capace di spuntarla per 4-3. Diversamente, nel confronto tutto italiano dei 67 kg, valido per un bronzo, Gianluca De Vivo è riuscito ad avere la meglio per 8-3 su Luca ...