Kakha Dgebuadze | “Kvaratskhelia vede il suo futuro a Napoli”!

(Di domenica 10 settembre 2023) Il giornalista georgianoè intervenuto in uno spazio su “X” gestito dall’account “L’antidisfattista” ed organizzato per parlare di. Nel corso della diretta … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Si ringrazia per la collaborazione e la traduzione il collega. Intervista esclusiva all'agente di Kvaratskhelia L' agente di Kvaratskhelia inizia col precisare alcune cose sulle ...Oggi è intervenuto anche, giornalista georgiano, che ha incontrato il papà e l'agente del campione azzurro. Ecco il contenuto del tweet di: 'Come vi ho detto, va tutto bene. ...Si ringrazia per la collaborazione e la straordinaria traduzione il collega. Intervista padre Kvaratskhelia rinnovo Napoli: esclusiva CalcioNapoli24.it CalcioNapoli24.it è stato ...

Rinnovo Kvara, Dgebuadze: "Kvara contento di stare a Napoli ... Radio Kiss Kiss Napoli

ForzAzzurri.net - Il giornalista georgiano Kakha Dgebuadze è intervenuto in uno spazio su "X" gestito dall'account "L'antidisfattista" ed organizzato per parlare di ...Ultime notizie Napoli - Khvicha Kvaratskhelia non ha alcun dubbio. Il suo chiodo fisso è il Napoli, come racconta l’edizione odierna di Repubblica. Kvaratskhelia pensa solo al Napoli Kvaratskhelia da ...