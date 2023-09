Juventus | primo colpo per gennaio | affare da 18 milioni

(Di domenica 10 settembre 2023) Lain sede di mercato sa che non può permettersi di fermarsi, dal momento che la rosa di Allegri ha bisogno di innesti non arrivati questa estate. In tal… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

...finale di consolazione per il 3° e 4° posto successo dellache supera, come già accaduto tre giorni prima, i francesi del Paris Saint Germain per 2 - 0 grazie alle reti, entrambe nel...Numerosi i tifosi ospiti: in tribuna notiamo l'ex - attaccante dellae della Nazionale ... Ghiviborgo di nuovo in campo già mercoledì (ore 15) al Carraia contro la Lavagnese nelturno ...Andiamo a vedere la probabile formazione dellacon la presenza di Szczesny dalminuto. Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Kostic, Rabiot, Locatelli, Fagioli, Weah; Vlahovic, ...

Primo turno, la Juventus supera 6-0 l'Okzhetpes. Sabato la finale ... FIGC

Juventus, arriva il primo colpo per il mercato di gennaio con un affare da 18 milioni di euro: nome a sorpresa ...Prima della classica sosta nazionale di settembre ... Al termine della sosta per la nazionale, la Lazio farà visita alla Juventus nella seconda trasferta di un certo livello dopo quella, vittoriosa, ...