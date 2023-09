Juventus | il punto sugli infortunati in vista della Lazio

Leggi su calcionews24

(Di domenica 10 settembre 2023)Juve, le ultime dall’infermeria verso la: ecco come stanno i giocatori bianconeri verso la ripresa Lasi appresta ad entrare nella settimanaripresa del campionato: nei prossimi giorni i vari nazionali faranno rientro alla Continassa indel match in programma domenica pomeriggio contro la. Chi si è già ricongiunto al club bianconero è Federico Chiesa a causa di un affaticamento all’adduttore… Andrà valutato. Stesso discorso per Pogba che ha rimediato con l’Empoli un lieve sovraccarico a carico del muscolo semimembranosocoscia destra. Gatti parrebbe aver ormai smaltito la distorsionecaviglia sinistra. Anche Szczesny, che ha già giocato in Nazionale, ha superato il suo problema.