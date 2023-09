Juve Stabia-Avellino lunedì 11 settembre 2023 ore 20 | 45 | convocati | formazioni | quote | pronostici Pagliuca squalificato | Rastelli con 6 assenti

(Di domenica 10 settembre 2023) Seconda giornata di serie C girone C ed è un posticipo di alto lignaggio quello che vede di fronte ladie l’di. Le vespe hanno optato per il tecnico ex Siena e Lucchese, che per la prima volta in carriera ha in mano una squadra costruita per i playoff e con giocatori importanti per la categoria. Autoritaria la vittoria InfoBetting: Scommesse Sportive e

per i padroni di casa si tratta dell'esordio stagionale; gli ospiti, invece, hanno già perso per 1 - 3 contro la. A dirigere l'incontro sarà Gabriele Restaldo della sezione di Ivrea, ...Debutto stagionale per i padroni di casa mentre il Monterosi Tuscia ha perso per 1 a 3 nella prima giornata contro la. MONOPOLI - MONTEROSI TUSCIA (RISULTATO IN AGGIORNAMENTO) MONOPOLI (4 ...Avellino . In vista del match traed Avellino, previsto per la seconda giornata del campionato di serie C, girone C, mister Massimo Rastelli ha diramato la seguente lista di convocati: Portieri: 12 Pizzella, 22 Ghidotti, ...

Juve Stabia - Cresce l'attesa per il derby, ad Avellino mister Rastelli è già sul banco degli imputati StabiaChannel.it

Juve Stabia-Avellino: probabili formazioni. Gara valida per la seconda giornata del campionato italiano di Serie C 2023/24. Le ultime.Termina in parità (2-2) la sfida del "Vito Simone Veneziani" tra Monopoli e Monterosi, valida per la seconda giornata del Girone C di Serie ...