Juve | McKennie per Weah | sono due i 'colpi' made in Usa di questo mercato

... efa l'assistman Bastano appena 4 minuti agli Usa per portarsi in vantaggio, e l'azione è tutta made in: lancio dalla sinistra in area di rigore, aggancio volante diche si ...e Weah come Zidane e Cuadrado Una giocata alla Zidane quella di, che va a intercettare la palla altissima e ubriaca diversi difensori in marcatura prima di scarica per il compagno ...Infine, ha parlato anche Weston: ' Tornare allaè stato difficile perché quando sono andato via il club era in crisi e quando sono tornato mi sono sentito come se ricominciassi daccapo.

McKennie sembra Zidane, Weah-gol alla Cuadrado: la Juve trascina gli Usa Tuttosport

I segnali dal numero 22 dei bianconeri, arrivano anche dalla nazionale, dove si rinnova l'intesa con il compagno di squadra Weston McKennie, altro volto "nuovo" della Juve si Allegri. GOL E ASSIST - ...Nella notte, gli Stati Uniti hanno affrontato l' Uzbekistan in un'amichevole giocata a Saint Louis. Grandi protagonisti della partita sono stati Timothy Weah e Weston McKennie della Juventus.