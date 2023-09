Juve | le condizioni di Chiesa in vista della sfida contro la Lazio

Leggi su calcionews24

(Di domenica 10 settembre 2023) Federico, attaccantentus, nella giornata di domani svolgerà gli esami strumentali dopo il fastidio agli adduttori rimediato in Nazionale Federico, attaccantentus, nella giornata di domani svolgerà gli esami strumentali dopo il fastidio agli adduttori rimediato in Nazionale. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, filtra cauto ottimismo sullefisiche del bianconero che dovrebbe essere regolarmente a disposizione per lala