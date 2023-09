(Di domenica 10 settembre 2023) Lantus e Dusan, in estate vicinissimi al divorzio, non solo hanno iniziato bene la, ma adesso cominciano a ragionare su un possibile rinnovo "breve", di almeno un anno. ...

La Juventus e Dusan Vlahovic, in estate vicinissimi al divorzio, non solo hanno iniziato bene la stagione, ma adesso cominciano a ragionare su un possibile rinnovo "breve", di almeno un anno. ...Vlahovic - Morata, lo scambio che piace alladi AllegriStando a quanto trapela dalla Spagna, ... Morata ha iniziato la stagione comenon poteva. Oltre ai tre gol in campionato in tre partite ......da Chiesa mette però lain una condizione di cautela assoluta, lo scorso anno il giocatore ha dovuto fare i conti con tanti piccoli problemi fisici che non gli hanno permesso di essere al...

Juve, il meglio di Vlahovic nella stagione 2022-23 La Gazzetta dello Sport

Discorso leggermente diverso, invece, per Pogba e Rugani. Nel loro caso la Juve vorrebbe prolungare il contratto così da ammortizzare meglio le spese e abbassare il monte ingaggi. Il centrocampista ...A gennaio maxi scambio per cedere Dusan Vlahovic: la Juve prova a piazzare il serbo e acquistare un altro bomber.