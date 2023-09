Juve | Di Livio carica Allegri | ' Ha in mano una buona squadra'

Angelo Diha parlato dagli studi della Rai . L'ex centrocampista della Juventus e della Nazionale si è espresso sulle frasi pronunciate da Allegri sulla lotta scudetto ...... " Che cosa manca allaUn difensore e un centrocampista ". Diha poi voluto commentare le cessioni dalla Juventus del mediano Nicolò Rovella e del terzino Luca Pellegrini, entrambi in ......talenti arbitraliMarinelli, designato per dirigere la semifinale di ritorno tra Fiorentina e Cremonese. Il fischietto di Tivoli che a inizio stagione era incappato in una prova - no in-...

Di Livio punge Allegri: "Il tecnico della Juve non può dire questa frase" Corriere dello Sport

Angelo Di Livio ha parlato dagli studi della Rai. L'ex centrocampista della Juventus e della Nazionale si è espresso sulle frasi pronunciate da Allegri sulla lotta scudetto.Angelo Di Livio analizza le possibilità della Juve in ottica Scudetto e riprende Allegri dopo quelle dichiarazioni Negli studi Rai, Angelo Di Livio ha così parlato della Juventus in ottica Scudetto. L ...