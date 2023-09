Juve | dalla porta all’attacco | ecco come Allegri può rivoluzionare la squadra in vista della Lazio

(Di domenica 10 settembre 2023) Una sosta nazionali che di certo non si può definire rilassante per Massimiliano. Certo,lui predica da anni, è arrivata...

Spagna: il Milan irrompe nella corsa a Scalvini. Inter eavvisateLa situazione di impasse potrebbe essere ora sfruttata proprio dal Milan. Secondo quanto evidenziato da fichajes.net, ...Commenta per primo Ripartire dalle certezze è sempre una buona strada verso il successo. Max Allegri lo aveva già fatto presentescorsa primavera alla sua proprietà: lanon può prescindere da Adrien Rabiot , il giocatore più importante per carisma, tecnica ed esperienza di tutto il reparto dei centrocampisti. Le ...... tifoso blucerchiato da sempre, partendorinuncia al discusso Santi Mina. "Tornare sui propri ... discorso analogo per un romantico approdo allaStabia, la squadra di Castellamare, il posto ...

Delusione Juve Women: sconfitte ai rigori dall'Eintracht, già fuori dalla Champions League La Gazzetta dello Sport

Una sosta nazionali che di certo non si può definire rilassante per Massimiliano Allegri. Certo, come lui predica da anni, è arrivata una vittoria prima dello stop e questo porta serenità all’ambiente ...Dopo un'estate con le valigie pronte, sembra cambiata la strategia della Juventus per Dusan Vlahovic: ora si tratta il rinnovo del contratto.