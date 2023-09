Judo | Europei Junior 2023 | Georgia oro nella prova a squadre | Italia eliminata agli ottavi

Leggi su oasport

(Di domenica 10 settembre 2023) Si chiude senza un acuto nell’ultima giornata il miglior Campionato Europeoazzurro di sempre, andato in scena sui tatami di Den Haag (L’Aia) nei Paesi Bassi. L’, come spesso accade nei grandi eventi internazionali giovanili e senior, ha infatti mancato l’appuntamento con il podiomiste (format presente alle Olimpiadi da Tokyo 2021) di fine manifestazione. La selezione tricolore, dopo aver vinto il medere della rassegna continentale Under 21 con un bottino record di 5 ori (7 le mede complessive, come nell’ultima edizione di Praga), è uscita di scena al primo turno nel Mixed Team Event contro l’Ucraina perdendo quindi la possibilità di accedere ai quarti e garantirsi come minimo i ripescaggi per il bronzo. Gli Azzurri hanno ...