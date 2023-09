Joris-Karl Huysmans; «A ritroso» | dentro il lato oscuro

Leggi su panorama

(Di domenica 10 settembre 2023) À rebours, il capolavoro simbolo del decadentismo francese, dopo quasi 140 anni dalla sua pubblicazione affascina ancora molti autori moderni: a partire da Michel Houellebecq che nei suoi romanzi ne riprende il cinismo e l’elegante tedio di vivere. Oggi le atmosfere tenebrose di quel mondo dark rivivono nelle angosce della nostra società. Una «gabbia» esistenziale che, forse, fa persino più paura. Era, in effetti, un libro velenoso. Meglio: avvelenante. Dorian Gray lo aveva ricevuto in dono, e ne era stato irrimediabilmente corrotto. Quel volume lo aveva - come solo le opere maledette sanno fare - irrimediabilmente avvinto. Poi, come una droga, condotto alla perdizione: «Il grave odor dell’incenso sembrava impregnarne le pagine fino a turbare il cervello. La pura cadenza delle frasi, la sottile monotonia della loro musica, piena di complessi ritornelli e di movimenti elaboratamente ...