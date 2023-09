(Di domenica 10 settembre 2023) Roma, 10 set. (Adnkronos) - "Questi post fotocopia di militanti di Italia Viva, illiberali, violenti e cafoni, che da stamane attaccano Elena, sono il sintomo di un'idea malata della politica ben oltre il livello sperimentato con i 5S in passato. Spero che la leadership di Italia Vivarapidamente le". Così Carlosu twitter sugliviaa Elena

Il piano segreto della Meloni per rompere l'intesa Renzi -e spaccare la sinistra Anche se ... Alemanno vuol fondare un nuovo partito di destra che se lacontro gli Stati... È un'ipotesi ...... potrebbe essere di 150 milioni: compromesso perfetto tra i 200 che chiedeva Adl e i 100 di. In attesa che De Ketelaere raggiunga l' accordo con l'Atalanta e che Origiin considerazione ..."Sono ottimista per natura", ha detto. Subito dopo è arrivata Elly Schlein: "Li abbiamo ... Salario Minimo, Schlein: "Meloni nonin giro i lavoratori" La segretaria del Pd Elly Schlein ...

Ultimo'ora: Iv: Calenda, 'prenda distanze da insulti via social a Bonetti' La Svolta

Roma, 10 set. (Adnkronos) - "Questi post fotocopia di militanti di Italia Viva, illiberali, violenti e cafoni, che da stamane attaccano Elena Bonetti, sono il sintomo di un’idea malata della politica ...Dalle feste dell’Unità alle manifestazioni a fianco di parrocchie e ambientalisti, la difesa del tessuto sociale e i curricula nelle istituzioni ...