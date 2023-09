Italia | Spalletti non decolla | Immobile non sbaglia da capitano

...Macedonia del Nord fa un altro sgambetto all'che vede complicarsi ulteriormente il cammino verso Euro 2024 . Il pareggio per 1 - 1 rimediato a Skopje costringe infatti la squadra di...... è oggetto di continue critiche per prestazioni non esaltanti Macedonia -, minuto 81: una ...e costa carissimo agli azzurri, costretti a inanellare una serie di vittorie utili per ...La Gazzetta dello Sport ospita l'analisi di Arrigo Sacchi riguardo al pareggio amarissimo di ieri sera fra l'die la Macedonia del Nord. Analisi severa con la squadra, non con il nuovo tecnico della Nazionale che da troppo poco tempo siede sulla panchina azzurra: "non ha nessuna ...

Il debutto di Spalletti sulla panchina dell'Italia fa registrare il 39.6% di share ROMA (ITALPRESS) - Sono stati oltre 6 milioni gli italiani ...A una Nazionale così malridotta serve un leader vero. E un leader calmo, per non farsi trascinare nella tempesta. Non è questione di una fascia al braccio. È lo spessore di ...