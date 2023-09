Italia Shore | in arrivo la prima edizione italiana dell’iconico format di MTV

(Di domenica 10 settembre 2023) Sta per arrivare nel nostro Belpaese, ovvero l’adattamento delJersey, andato in onda dal 2009 al 2016. Il reality show ha riscosso un successo incredibile tanto da spingere diversi paesi europei a farne una propria versione, come ad esempio la Gran Bretagna con il suo Geordie, prodotto e distribuito da MTV dal 2011. Le riprese della versionena sono già iniziate e nel 2024 le puntate saranno disponibili su Paramount+. Il comunicato stampa: E puoi citare questo quote dal comunicato stampa: I protagonisti del docu-reality vivranno una vacanza indimenticabile in una villa mozzafiato sulla costa laziale. Un gruppo di personalità sopra le righe, dalle caratteristiche più disparate, accomunati da uno stile di vita eccentrico, i nuovi membri della ...

... Regione Liguria, e Humana People to People, l'ente no profit che posizionerà 346 ... Vivaldi, Debussy, Puccini) e moderni (Briasco, Piovani,, Vecchiato e altri). L'ingresso è libero e ...Paramount+ ha annunciato l'inizio delle riprese di, la prima versione locale del popolare show di MTV per l'prodotta da Fremantle, che arriverà in esclusiva nel 2024 su Paramount+ in. I protagonisti del docu - reality ...... difesa e off -. Lorenza Pigozzi ha dichiarato che Lorenza Pigozzi: il nuovo branding di ...del nuovo posizionamento strategico di Fincantieri è curata dalle agenzie Serviceplane Le ...

Al via le riprese di Italia Shore Agenzia ANSA

Le aziende italiane si fanno avanti per nuove collaborazioni nel settore energia in Patagonia. La Camera di commercio italiana in Argentina, in collaborazione con l'Ambasciata, PanAmerican Energy (Pae ...Commessa del valore di 217 milioni di dollari firmata dal Gruppo Antonini: è Sabratha Platform Compression Module Project, un modulo di compressione gas costruito per la Compagnia Mellitah Oil&Gas che ...