Con un deludente 1 - 1 in Macedonia del Nord inizia il percorso di Luciano Spalletti sulla panchina dell': l'analisi da Skopje di Luigi Garlando, anche in vista del prossimo impegno a San Siro contro ...

Italia, obiettivo recuperare qualità e morale. Solo così a San Siro può nascere una nuova Nazionale La Gazzetta dello Sport

Il cammino dell’Italia verso gli Europei del 2024 è ancora possibile nonostante le difficoltà nel Gruppo C. Attualmente l’Italia si trova al terzo posto nel gruppo, con l’Inghilterra al primo posto e ...L'ex c.t. valuta la deludente prestazione degli azzurri contro la Macedonia, ma sul nuovo tecnico è chiaro: "Spalletti non ha colpe, ora trovi giocatori affidabili e disponibili" ...