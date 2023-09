(Di domenica 10 settembre 2023) Con un deludente 1 - 1 in Macedonia del Nord inizia il percorso di Luciano Spalletti sulla panchina dell': l'analisi da Skopje di Luigi Garlando, anche in vista del prossimo impegno a San...

Con un deludente 1 - 1 in Macedonia del Nord inizia il percorso di Luciano Spalletti sulla panchina dell': l'analisi da Skopje di Luigi Garlando, anche in vista del prossimo impegno a San Siro contro

Italia, manca qualità in costruzione e sulle fasce: a San Siro bisognerà metterci il cuore La Gazzetta dello Sport

Alla rete di Immobile al 47' risponde Bardhi all'81'. Tante le occasioni sprecate dagli azzurri, ora bisogna battere l'Ucraina ...Gli manca solo il trionfo in una nazionale, per un Mondiale o un Europeo, ma con chi Da calciatore è stato un grande centrocampista, metronomo del possesso palla, ha giocato anche in Italia, con il ...