Italia | l’analisi dell’Ucraina

(Di domenica 10 settembre 2023) L’si trova già a un crocevia: martedì 12 settembre allo stadio Giuseppe Meazza sarà necessario vincere contro l’Ucraina per mantenere accese le speranze di qualificazione a Euro 2024. A seguito del deludente 1-1 contro la Macedonia del Nord, gli azzurri cercano riscatto, anche per cercare nuove certezze con la nuova guida tecnica di Luciano Spalletti. Andiamo ad analizzare allora l’Ucraina in vista della sfida contro il tricolore.-Ucraina, il percorso L’Ucraina nel Gruppo C ha giocato 4 match (uno in più dell’), raccogliendo 7 punti, frutto di due successi, un pari e una sconfitta. Proprio nella gara di ieri, un importante 1-1 casalingo contro l’Inghilterra: momentaneo vantaggio di Zinchenko e pareggio di Walker. 24esimi nel ranking, gli ucraini in Nations League hanno concluso in seconda posizione, a -2 dalla ...