Italia | giusto continuare a puntare su Donnarumma?

Leggi su calcionews24

(Di domenica 10 settembre 2023) Sui vari quotidiani Nazionali ci si interroga su Gianluigi: èsia ancora lui il titolare dell’? Sui vari quotidiani Nazionali ci si interroga su Gianluigi: èsia ancora lui il titolare dell’? Difficile dare una risposta, ma è anche vero che nelle ultime stagioni non ha mai dato l’idea di essere un portiere in crescita. Tanti gli errori tecnici sia col Psg e sia con gli azzurri, ultimo il gol subito proprio contro la Macedonia del Nord da Bardhi su calcio di punizione. Forse sarebbeprovare chi sta più in condizione e chi magari è più in fiducia per capire se la scelta di tenerlo fuori di tanto in tanto possa essere di giovamento per il classe ’99.