Italia | e poi arriva il campo

(Di domenica 10 settembre 2023) Possono bastare 97 minuti francamente tristi in Macedonia del Nord per spegnere tutto l'entusiasmo, tutta l'energia positiva prodotta da un cambiamento mai così gradito aglini? Possono, ma non ...

Le scosse in Italia, poi il disastro in Marocco

(Adnkronos) – Il meteo da oggi è caratterizzato da caldo da piena estate sull’Italia con l’anticiclone africano che continuerà a dominare la scena per diversi giorni, con bel tempo e temperature sopra ...Vorrebbe altro ma non può: l’Italia è in cinque sedute ... Però gli serve un guizzo, una sovrapposizione, un affondo che ne certifichi la normalità. Elmas, poi, ne conosce le abitudini, e mica sta lì ...