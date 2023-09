Italia | Dimarco | «Martedì sarà importante | dobbiamo vincere»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 10 settembre 2023) Le parole di Federico, esterno dell’, dopo il pareggio con la Macedonia del Nord e in vista dell’Ucraina Federicoha parlato ai canali ufficiali dell’dopo il pareggio di ieri sera e in vista della sfida contro l’Ucraina. Di seguito le sue parole. MACEDONIA – «Nel primo tempo bene, abbiamo giocato bene. Anche nella ripresa siamo scesi in campo nel modo giusto, ma poi abbiamo smesso di giocare. Queste gare si riaprono anche quando le squadre avversarie hanno poche occasioni: loro hanno avuto l’occasione a disposizione su punizione e ci hanno fatto gol». UCRAINA – «Quella diuna gara».