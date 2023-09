Italia Bonucci non è finita | Spalletti lo seguirà a Berlino

(Di domenica 10 settembre 2023) Non è chiusa la porta per Leonardocon l’: Lucianoil percorso del difensore all’UnionIl percorso di Leonardocon l’potrebbe non essere finito: le porte della Nazionale sarebbero ancora aperte per il difensore. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Lucianovorrebbe continuare a seguire il difensore ex Juve nella sua nuova avventura all’Unione lo avrebbe già avvertito a riguardo.

Non è chiusa la porta per Leonardocon l': Luciano Spalletti seguirà il percorso del difensore all'Union Berlino Il percorso di Leonardocon l'potrebbe non essere finito: le porte della Nazionale sarebbero ...... e successivamente hanno abbandonato anche il ritiro dell'. Tra i nomi valutati per rafforzare il pacchetto difensivo, come riporta 'Gazzetta.it' , c'è anche Leonardo. Il calciatore ...Commenta per primo Leonardonon è ancora fuori dal progetto Azzurro . Come riporta La Gazzetta dello Sport , il nuovo commissario tecnico dell'Luciano Spalletti ha sentito l'ex capitano della Juventus e della ...

Bonucci non dimentica la Nazionale: messaggio d'incoraggiamento all'Italia Corriere dello Sport

Luciano Spalletti, dopo il deludente esordio sulla panchina degli azzurri, potrebbe richiamare Leonardo Bonucci in Nazionale ...La Nazionale italiana ha iniziato il suo percorso sotto la guida di Luciano Spalletti: Leonardo Bonucci scalpita per le prossime convocazioni ...