Ita e il dossier Lufthansa | la premier Meloni | “Curioso che la Commissione Ue lo blocchi”

(Di domenica 10 settembre 2023) Nuova Delhi – Sulla questione Ita-“sta accadendo qualcosa di obiettivamente, cioè la stessaeuropea che per anni ci ha chiesto di trovare una soluzione al problema, quando troviamo una soluzione al problema la blocca e quindi noi non stiamo più capendo. E vorremmo una risposta. Su questo è stato interessato anche il commissario Gentiloni dal ministro Giorgetti”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia, in conferenza stampa al termine del G20 in India. (fonte Adnkronos)

Giorgetti a Lindner: scomputare le spese per la difesa dal Patto stabilità. Focus sul dossier Ita ... Il Sole 24 ORE

