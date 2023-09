Ita | Bonelli | ' Meloni responsabile stallo attacca Gentiloni che non ha competenze in materia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 10 settembre 2023) Roma, 10 set. (Adnkronos) - "E' profondamente sgradevole quello che sta facendo la premiernei confronti del commissario. Ancora una volta Giorgiaper nascondere la sua inadeguatezza, ed in questo caso lo fa con una persona comeil cui comportamento e' ineccepibile anche perché la competenza in UE su Ita non è la sua ma del Commissario sulla concorrenza". Così il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo, che prosegue: "E' proprioche ancora non ha risposto alla nota di Bruxelles, che pochi giorni fa aveva comunicato che l'ingresso di Lufthansa in Ita non era stata formalmente notificata alla Commissione europea. Se una transazione costituisce una concentrazione e ha una ...