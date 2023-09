Irpina in ansia per Francesco | scomparso da venerdì

Leggi su anteprima24

(Di domenica 10 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa comunità di Scampitella e l’Irpinia tutta è inperPagliarulo di cui si sono perse le tracce orami dalla giornata di. L’uomo, 71 anni originiario di Scampitella, era ricoverato in una struttura sanitaria di Avellino dalla quale si è allontanato senza più dare sue notizie. Capelli bianchi, barba bianca, scarpe ginniche e vestiti scuri con probabile zaino in spalla. L’appello a contattare le Forze dell’Ordine in caso di avvistamento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.