Irlanda-Olanda | uno dell’Inter in campo dal 1? L’altro panchina

(Di domenica 10 settembre 2023) L’tornerà inquesta sera per la difficile trasferta contro l’. Due giocatorisaranno protagonisti, solo uno però partirà dal primo minuto. FORMAZIONI – Dopo i 3 assist siglati durante la partita con la Grecia Denzel Dumfries viene confermato dal primo minuto con l’. Stefan de Vrij invece rimarrà ancora in, anche se nella sfida dello scorso 7 settembre il difensore ha comunque giocato l’intero secondo tempo. La concorrenza di Virgil van Dijk è difficile da superare nonostante il momento positivo per il giocatore. Ecco le formazioni ufficiali della partita tra(3-4-3): Bazunu; Collins, Duffy, Egan; Doherty, Browne, Cullen, McClean; Knight, ...

