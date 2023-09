Irlanda-Olanda | Qualificazioni Euro2024 | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 10 settembre 2023) Mancano diverse partite alla fine di questeche proietteranno le migliori nazionali europee alla sfida continentale più importante detenuta attualmente dalla Nazionale italiana di calcio che, dopo aver sconfitto l’Inghilterra ai calci di rigore in quel di Wembley, si è laureata campione d’Europa nel 2021. Chi succederà agli azzurri (Italia permettendo) nella prossima edizione della manifestazione che si terrà in Germania tra due anni? La sfidasembra già essere molto importante per le sorti delle due compagini chiamate in causa in questa sfida: ecco le ultime, lee dove sarà possibile assistere in televisione al match....