Irina Osipova vince concorso in Senato | attivista russa pro-Putin ed ex FdI | Binetti | Merito delle sue capacità

(Di domenica 10 settembre 2023)pro-ed ex candidata di FdI alle comunali nel 2016 dove accumulò circa 200 voti, ha vinto ilincome funzionaria ed è pronta ad entrare in carica nel suo nuovo ruolo da novembre. Una notizia che ha destato scalpore anche in Ucraina, con l'Ambasciat

L'Ambasciata ucraina a Roma interviene sul caso della russaassunta al Senato con una dichiarazione all'Adnkronos in cui esprime preoccupazione per la vicenda. 'L'Ambasciata d'Ucraina a Roma ha sviluppato rapporti di amicizia con il Senato della ...L'Ambasciata ucraina a Roma interviene sul caso della russaassunta al Senato con una dichiarazione all'Adnkronos in cui esprime preoccupazione per la vicenda. "L'Ambasciata d'Ucraina a Roma ha sviluppato rapporti di amicizia con il Senato della ...Candidata nel 2016 con Fdl,fan dello zar e sovranista entra al Senato Entra al Senato dal primo di novembre, 35enne russa, risultata idonea al concorso per 'coadiutore parlamentare', bandito nel 2019 ...

Fan di Putin, sovranista e candidata di FdI: chi è Irina Osipova, la russa che ha vinto il concorso per lavorare in Senato Open

L'Ambasciata ucraina a Roma interviene sul caso della russa Irina Osipova assunta al Senato con una dichiarazione all'Adnkronos in cui esprime preoccupazione per la vicenda. "L'Ambasciata d'Ucraina a ...Irina Osipova, figlia ex-direttore del centro russo di scienza e cultura a Roma, ha ottenuto un lavoro come impiegata in Senato.