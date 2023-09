Io capitano di Matteo Garrone vince ben due premi a Venezia 80 e ora ci fa sognare gli Oscar

Leggi su gqitalia

(Di domenica 10 settembre 2023)fa ancora centro con il suo Io, Leone d'argento alla Mostra del Cinema di80 (la prima, per lui). Il regista di Gomorra ci conduce in Africa, tra il Senegal, la Libia, il deserto del Sahara e il Mediterraneo, per raccontare l’odissea moderna e l’avventura di due sedicenni senegalesi che hanno il sogno di fare i cantanti e di raggiungere l’Europa. «Io(nelle sale da oggi ndr) si muove lungo due percorsi paralleli», afferma, «uno geografico e l’altro interiore». È un viaggio dell’anima che emoziona, spezza il cuore e arriva come un sasso nello stomaco.non racconta in maniera canonica questo viaggio, assume il punto di vista di Seydou e del cugino Moussa (interpretati dai giovani Seydou Sarr e Mustapha Fall, il ...