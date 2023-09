Invelle | la recensione | la grande animazione italiana autoriale di Simone Massi

(Di domenica 10 settembre 2023) Ladi, il film d'firmato dapresentato nella sezione Orizzonti della Mostra del Cinema di Venezia 2023. Non lo scopriamo oggi, ma in qualche modo c'era curiosità riguardo il suo nuovo lavoro perché rappresenta il suosalto verso il lungometraggio animato. Una curiosità soddisfatta e appagata dall'opera di cui vi parliamo in questadi, presentata nella sezione Orizzonti della Mostra del Cinema di Venezia del 2023: l'autore italiano propone un'matura che sa raccontare al tempo stesso qualcosa di personale e uno spaccato di storia del nostro paese. La trama diche guarda al passato Si parte ...

Una curiosità soddisfatta e appagata dall'opera di cui vi parliamo in questadi, presentata nella sezione Orizzonti della Mostra del Cinema di Venezia del 2023: l'autore italiano ..., resistere, ricordare, rivendicare. Per Massi l'animazione è ancora una volta un potente mezzo espressivo. L'emotività anticipa il logos, il ragionamento, la parola, e in quest'anticipazione ...Una curiosità soddisfatta e appagata dall'opera di cui vi parliamo in questadi, presentata nella sezione Orizzonti della Mostra del Cinema di Venezia del 2023: l'autore italiano ...

Invelle, recensione del film di Simone Massi in concorso in Orizzonti ... cinematografo.it

La recensione di Invelle, il film d'animazione firmato da Simone Massi presentato nella sezione Orizzonti della Mostra del Cinema di Venezia 2023.L'emotività anticipa il logos, il ragionamento, la parola, e in quest'anticipazione emotiva c'è tutto lo spessore del cinema dell'autore. Presentato in Orizzonti e prossimamente al cinema.