Inter | nel derby un nuovo sponsor di maglia? U-Power pronto ad entrare

(Di domenica 10 settembre 2023) Rispetto alla stagione 2022/23 l'si prepara a rivoluzionare quasi del tutto la propria divisa da gioco. No, non stiamo parlando del...

... che continua a perdere pezzi in difesa: il rischio è l'emergenzaderby contro l'InterPassano i ... Sia Milan siastanno inseguendo l'obiettivo seconda stella, ma mentre la sosta delle ...... che ha riposto la massima fiduciacileno riportandolo in nerazzurro dopo una sola stagione per completare il reparto offensivo. L'spera che tutto fili per il verso giusto, con Inzaghi e i ...Il macedone, protagonista ieri contro l'Italiia a Skopje, è entratomirino dell'. Nella testa di Inzaghi potrebbe servire in quel ruolo che era destinato a Samardzic, il gioiellino dell'...

Inter, il restyling a centrocampo non è finito. C'è anche Koopmeiners nel mirino, i dettagli Calciomercato.com

Scelta che consentirebbe di tenere Borini a sinistra, posizione in cui nel 4-3-3 di Pirlo riesce a esaltarsi di più. A dire il vero, anche l’attaccante arrivato in prestito dall’Inter non è un vero ...Il centrocampista argentino piacerebbe ai nerazzurri che valuterebbero un'offerta da circa 20 milioni nelle prossime sessioni di mercato ...