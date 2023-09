Inter-Milan | due pedine di Pioli a rischio | a Milanello per la terapia – Sky

Leggi su inter-news

(Di domenica 10 settembre 2023)rischia di non poter contare su due calciatori per. I due rossoneri infortunati, però, continuano a lavorare aello anche di domenica per riuscire a tornare in forma per il derby. RECUPERO – La pausa per la Nazionale guasta i piani di Stefano, che perdovrà fare i conti con alcuni acciacchi fisici di più di un rossonero. Delle ultime ore, infatti, la notizia di un piccolo problema muscolare per Pierre Kalulu, che nel derbyese avrebbe dovuto giocare da titolare (vista la squalifica di Fikayo Tomori). Adesso il difensore è ama continua a lavorare aello per cercare di recuperare la condizione fisica entro sabato prossimo. Da Sky Sport 24, infatti, fanno sapere ...