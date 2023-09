Inter | le condizioni di Sanchez preoccupano | Marotta pronto a correre ai ripari - Top News

Ledi Alexis Sanchez sembrano essere un po' più preoccupanti del previsto. Il giocatore dell'ha deciso di rispondere alla convocazione del Cile nonostante uno stato di salute non ...Non diminuisce la preoccupazione per ledi Theo Hernandez: Maignan recuperato, il terzino ancora ai boxMaledette Nazionali ... è in programma il derby contro l'con in ballo il primo ...Il Milan aspetta di conoscere quali sono ledi Olivier Giroud. L'attaccante francese è uscito con una caviglia malconcia dalla sfida ...sperano di ritrovarlo per il derby conto l'. ...

Inter, allarme Cuadrado per il derby: problema muscolare in Colombia La Gazzetta dello Sport

Il Milan tiene il fiato sospeso: dopo il problema di Giroud e l'infortunio di Kalulu, i rossoneri non possono permettersi di perdere altri pezzi in vista del derby con l'Inter di sabato 16 settembre.Non diminuisce la preoccupazione per le condizioni di Theo Hernandez: Maignan recuperato, il terzino ancora ai box ...