Inter | ecco il Back Sponsor | accordo con U-Power

(Di domenica 10 settembre 2023) Oltre alle questioni di campo, l’continua a guardare anche a nuove partnership per aumentare gli introiti, con un occhio di riguardo a nuovida inserire sulla propria maglia. In tal senso, nei prossimi giorni si dovrebbe formalizzare l’con U-, azienda leader delle scarpe antinfortunistiche e l’abbigliamento da lavoro, che già partecipa attivamente nel mondo del calcio, tanto che dal 2020 dà il nome allo stadio del Monza.: U-sarà il nuovoCome riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, U-sarà il nuovosul lato posteriore della maglia dell’. Dopo il rinnovo con lotecnico Nike, ...

Manca meno di una settimana alla gara con l'ma il Milan rischia di dover già rincorrere.... con i suoi follower per Agustina Gandolfo , la moglie dell'attaccante dell', Lautaro Martinez ...la risposta e altre foto della bella Agustina nella nostra gallery. vai alla gallery- Milan di sabato 16 settembre sará il derby più sentito e seguito d'Europa. San Siro ha un'...il confronto tra i top derby ...

C'è un altro difensore nel mirino dell'Inter: ecco chi potrebbe arrivare già a gennaio Tuttocampo

Inter a caccia del progetto ideale sulla creazione del nuovo stadio, tra riqualificazione di San Siro e la scoperta di una zona adatta in Rozzano ...Domenica di sosta per le nazionali per l’Inter, che tornerà in campo sabato nel derby col Milan: sarà un calendario molto fitto, praticamente sempre partite ogni tre giorni. Ecco tutto il programma ...