“Insulto e schiaffo agli americani” Biden si disinteressa delle vittime dell' 11 settembre

Leggi su iltempo

(Di domenica 10 settembre 2023) Joenon sarà a New York per la cerimonia per il 22esimo anniversario degli attentati'11. Il presidente pronuncerà un discorso dalla una base militare di Elmendorf-Richardson in Alaska, dove farà tappa durante il viaggio di rientro dal Vietnam dove si recherà domani appena concluso il G20 di Nuova Delhi. La commemorazionedegli attentati alle Torri Gemelle sarà presenziata dalla vice presidente Kamala Harris, mentre la first lady, Jill, deporrà una corona di fiori al Pentagono che quel giorno di attacco all'America fu colpito da un terzo aereo kamikaze, provocando la morte di quasi 200 persone. Un quarto aereo precipitò a Shanksville, in Pennsylvania, dopo che i passeggeri si ribellarono ai dirottatori. In tutto nei quattro ...