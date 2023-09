Insultata sui social la negoziante di Civita Castellana dopo la denuncia contro Can Yaman

Leggi su open.online

(Di domenica 10 settembre 2023) «Poraccia», «paracula», «maleducata», «brutta». Sono solo alcuni degli insulti che fioccano sulla pagina Instagram del negozio d’abbigliamento di Barbara Nelli, commerciante di– in provincia di Viterbo – che pochi giorni fa hato di essere stata aggredita dall’attore turco Cana causa della musica che stava ascoltando nel negozio mentre fuori si svolgevano le riprese della serie «Viola come il mare 2». «Complimenti davvero per il comportamento verso il lavoro altrui», si accaniscono gli utenti nei commenti sotto ai post di Nelli. E ancora: «Dato che più volte le era stato chiesto di abbassare il volume della musica… con gentilezza. Ma lei nulla. Evidentemente ha voluto scatenare tutto sto putiferio». Gli insulti «Che vergogna», scrive qualcun altro facendo notare che non ...