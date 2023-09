Infortunio Pogba | il verdetto verso la Lazio

(Di domenica 10 settembre 2023) Il calciatore francese, entrato nella ripresa nelle ultime due uscite della Juve, continua a lavorare per aumentare il suo minutaggio Il contatore stagionale dice 52 minuti in tre partite. Forse… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Tra gli altri ko: trauma distorsivo alla caviglia per Skorupski, gli esami dihanno escluso lesioni muscolari, ma c'è un lieve sovraccarico alla coscia, per Gatti distorsione della caviglia. ...L'allarme per l'occorso in Nazionale a Federico Chiesa - poi rientrato, almeno ... tanto più perchè in squadra c'è anche un altro giocatore - Paul- potenzialmente decisivo ma non ...Un accordo che stride con quello che è stato il rendimento dinella scorsa stagione tra une l'altro, appena 161 minuti in campo. E il tema della tenuta fisica rimane centrale anche ...

Juventus, svolta Pogba: le sensazioni in vista della Lazio FantaMaster

Il calciatore francese, entrato nella ripresa nelle ultime due uscite della Juve, continua a lavorare per aumentare il suo minutaggio ...Infortunio Pellegrini: dopo la botta al polpaccio subita in allenamento è stato fissato il ritorno in gruppo del terzino Come riferito da Il Messaggero, pare rientrato in casa Lazio l’allarme per ...