Infortunio Pellegrini | lascia il ritiro della Nazionale

Leggi su 11contro11

(Di domenica 10 settembre 2023) Dopo un avvio di campionato che definire stentato sarebbe un eufemismo, arrivano altre brutte notizie per Mourinho. Questa volta direttamente dal. Lorenzoinfattigli Azzurri a causa di unin una sessione di allenamento qualche giorno fa. Non dovrebbe essere niente di grave: un semplice risentimento muscolare agli adduttori. Nonostante la “leggerezza” del problema, per un paio di settimane sarà indisponibile. Questo significa saltare sicuramente la gara con l’Empoli e, probabilmente, anche l’esordio europeo con lo Sheriff. Visto che il capitanoRoma è tornato a Trigoria anticipatamente, si lavorerà per averlo nella trasferta europea. Se non dovesse riuscire, salvo complicazioni, lo rivedremo per la trasferta di ...