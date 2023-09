(Di domenica 10 settembre 2023) In un anno a Napoli vengono investite 498 persone; il record dellaa maggiorper i pedoni appartiene a viala più nota viadella città. Il paradosso viene...

Cosa che ne ha aumentato la pericolosità, con continui. Oltre alla concentrazione di smog ... politicamente, di azzerare tutto e riprendere in mano ildall'inizio. Rispondendo ai ...... in un rapporto, ad esempio, avrebbe denunciato un dubbio aumento nel numero degli "d'..."GEORGE SOROS" Il padrone del mondo Per vedere articoli e video,Per accelerare sui, scongiurareparlamentari e placare le ambizioni dal sapore elettorale dei partiti.

Incidenti, dossier choc è via Toledo (pedonale) la strada più a rischio ilmattino.it

Solo nel 2022 un morto ogni due giorni e mezzo, due feriti l’ora e un incidente ogni 40 minuti. Tutti i numeri della Capitale dell’insicurezza stradale ...MESTRE - Dal primo gennaio 2015 ad oggi, solo sul ponte della Libertà, sono stati denunciati 14 incidenti legati alle rotaie del tram. «No comment» risponde Renato Boraso ...