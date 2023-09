Incidente sulla SS106 | morto un centauro

Leggi su tarantinitime

Unstradale si è verificato intorno alle 13.20Strada Statale 106 all'altezza di Ginosa. Nel sinistro avvenuto per cause ancora da accertare, sono state coinvolte tre motociclette. Il bilancio è di due centauri feriti e un. la vittima, di cui non sono ancora note le generalità, era di Ginosa e aveva 39 anni. L'uomo èsul colpo e sarebbe stato decapitato durante l'impatto. Sul posto polizia stradale per i rilievi.