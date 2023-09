Incidente sulla SS106 | centauro decapitato

(Di domenica 10 settembre 2023) Tarantini Time Quotidiano Unstradale si è verificato intorno alle 13.20Strada Statale 106 all’altezza di Ginosa. Nel sinistro avvenuto per cause ancora da accertare, sono state coinvolte tre motociclette. Il bilancio è di due centauri feriti e un morto. la vittima, di cui non sono ancora note le generalità, era di Ginosa e aveva 39 anni. L’uomo è morto sul colpo e sarebbe statodurante l’impatto. Sul posto polizia stradale per i rilievi. L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano.

... l'voluto dagli Stati Uniti per portare a termine il loro golpe contro il Presidente ... Mamualashvili ordinò ai mercenari di spararepolizia efolla e uccidere a caso per seminare ......per ricostruire l'avvenuto vicino alla spiaggia di Bados. La famiglia residente a Rimini, insieme ad amici, stava campeggiando in una zona non autorizzata per i camper. Nuovi elementi......Flaminia. Le sue condizioni non sarebbero comunque gravi. L'si è verificato poco prima delle 13. Il motociclista procedeva in direzione Foligno. La dinamica è al vaglio della polizia ...

L’incidente è accaduto poco fa in località Tecchiena Castello. Sul posto è atterrato un elicottero dell'Ares 118 ...GEMONA - Sette persone sono state soccorse questa mattina, domenica 10 settembre, dal personale medico infermieristico per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale verificatosi intorno..