Incidente stradale | strage di giovani Una carneficina

(Di domenica 10 settembre 2023) Gravequesta mattina poco dopo le 5 in direzione Quartu Sant’Elena. Un bilancio drammatico: quattro morti e due feriti gravi. Hanno perso la vita quattro, precisamente due ragazzi e due ragazze, tutti di età compresa tra i 18 e i 20 anni. Due coetanei, invece, sono stati trasportati d’urgenza in ospedale in codice rosso. Stando alle prime ricostruzioni, l’ha avuto luogo all’altezza del cavalcavia dell’Asse Mediano. I seiviaggiavano a bordo di una Ford Fiesta quando, per motivi ancora in fase di accertamento, l’auto ha urtato violentemente un marciapiede, causando il ribaltamento del veicolo. Immediato l’intervento delle ambulanze del 118, dei vigili del fuoco e della polizia municipale di Cagliari sul luogo dell’. Nonostante ...